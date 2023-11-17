Beşiktaş'ta listeler yarışıyor
Beşiktaş’ta 3 Aralık’taki olağanüstü seçime sayılı günler kala kulisler hareketleniyor.
Siyah-Beyazlı kulübün divan kurulunun kongre öncesi başkan adayı Serdal Adalı’ya yakın olduğu görülüyor. Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden Sinan Vardar’ın oğlu Mete Vardar’ın, başkan adayı Hasan Arat’ın listesinde olacağı kaydedildi. Sinan Vardar, bu nedenle aday tercihinin Arat olduğunu söylüyor. Ancak Vardar’ın asıl isteği Beşiktaş’ın geleceği için adayların birleşmeleri yönünde. Eski yönetici Levent Erdoğan ise seçimde Hasan Arat’a destek verecek. Erdoğan gibi Yalçın Karadeniz ve Şeref Nasır’ın da oyları Hasat Arat’ta birleşiyor.
Kongreye 2.5 hafta kala, Beşiktaş’ın son başkanlık seçiminde aday olan Fuat Çimen camiaya seslendi. Çimen, 3 Aralık’ta camiada demokrasi şöleni yaşanması yönünde temennide bulundu. Hasan Arat, ağustos ayından bu yana yoğun mesai harcarken yönetim listesine son şeklini vermeye çok yaklaştı. Arat bugün saat 20.00’de Volkswagen Arena’da “Beşiktaşlıların Yolu” adıyla projelerini Siyah-Beyazlı camiaya anlatacağı bir tanıtım toplantısı düzenleyecek.
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