Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşı karşıya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.11.2023 - 12:08
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta maçında Beşiktaş, Fenerbahçe Alagöz Holding'i ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TBF YouTube kanalından ve sportstv'den ekranlara gelecek.

Ligde 9'da 9, EuroLeague'de de 5'te 5 yaparak namağlup unvanını koruyan Sarı-Lacivertliler her iki kulvarda da liderlik koltuğunda oturuyor. Beşiktaş ise 5 galibiyet, 3 mağlubiyetle haftaya 7. sırada girdi.


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