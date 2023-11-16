Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşı karşıya gelecek.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta maçında Beşiktaş, Fenerbahçe Alagöz Holding'i ağırlayacak.
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TBF YouTube kanalından ve sportstv'den ekranlara gelecek.
Ligde 9'da 9, EuroLeague'de de 5'te 5 yaparak namağlup unvanını koruyan Sarı-Lacivertliler her iki kulvarda da liderlik koltuğunda oturuyor. Beşiktaş ise 5 galibiyet, 3 mağlubiyetle haftaya 7. sırada girdi.
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