Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Yayınlanma: 16.11.2023 - 12:08

Güncelleme: 16.11.2023 - 12:08

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta maçında Beşiktaş, Fenerbahçe Alagöz Holding'i ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu mücadele TBF YouTube kanalından ve sportstv'den ekranlara gelecek.

Ligde 9'da 9, EuroLeague'de de 5'te 5 yaparak namağlup unvanını koruyan Sarı-Lacivertliler her iki kulvarda da liderlik koltuğunda oturuyor. Beşiktaş ise 5 galibiyet, 3 mağlubiyetle haftaya 7. sırada girdi.