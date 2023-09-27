Beşiktaş'ta Mert Günok şoku!
Beşiktaş'ta Mert Günok, Adana Demirspor maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Beşiktaş'ta deneyimli kaleci Mert Günok, Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlandı.
Karşılaşmanın 28. dakikasında sakatlık yaşayan milli eldiven oyuna devam edemedi.
Beşiktaş'ta Mert yerine Ersin Destanoğlu oyuna dahil oldu.
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