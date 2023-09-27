Beşiktaş'ta Mert Günok şoku!

Beşiktaş'ta Mert Günok, Adana Demirspor maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2023 - 21:13
Beşiktaş'ta Mert Günok şoku!
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Beşiktaş'ta deneyimli kaleci Mert Günok, Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlandı.

Karşılaşmanın 28. dakikasında sakatlık yaşayan milli eldiven oyuna devam edemedi.

Beşiktaş'ta Mert yerine Ersin Destanoğlu oyuna dahil oldu.


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