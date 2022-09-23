Beşiktaş’ta Nathan Redmond ameliyat oldu
Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında 2 Ekim Pazar günü derbi maçta sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta bugün yapılan antrenmanda sol el bölgesinde ağrı hisseden Nathan Redmond'ın tarak kemiğinde kırık tespit edildi. İngiliz futbolcu, bugün sol elinden bir operasyon geçirdi.
Beşiktaş, yeni transferi Nathan Redmond’un sol el tarak kemiğinin kırılması sebebiyle başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı. Siyah-beyazlı futbolcunun rehabilitasyon sürecinin de en kısa sürede başlayacağı aktarıldı.
Beşiktaş, yeni transferi Nathan Redmond’ın sol el tarak kemiğindeki kırık sebebiyle başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmede Redmond’un bugün yapılan idmanda sakatlanarak sol el tarak kemiğinde kırık tespit edildiği duyuruldu. Başarılı bir osteosentez operasyonu geçirdiği aktarılan İngiliz futbolcunun rehabilitasyon sürecine ise en kısa sürede başlayacağı belirtildi.
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