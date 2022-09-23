Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam sesleri!
Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Samsunspor'un teknik direktörlük görevi için Ertuğrul Sağlam ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.
Spor Toto 1. Lig takımı Yılport Samsunspor'da yeni teknik direktörü belli oluyor. Samsunspor'un, teknik direktörlük görevi için Ertuğrul Sağlam ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.
Ertuğrul Sağlam, teknik direktör olarak da 2 dönem kırmızı-beyazlı takımda görev yaptı. 52 yaşındaki hoca, 2019-2020 sezonunda Samsun'u 2. Lig'den 1. Lig'e taşımıştı.
2020-2021 sezonunda 1. Lig'de ise averajla şampiyonluğu kaybeden Sağlam, sezon sonunda görevinden ayrılmıştı.
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