Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam sesleri!

Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Samsunspor'un teknik direktörlük görevi için Ertuğrul Sağlam ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2022 Cuma, 19:39
Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam sesleri!
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Spor Toto 1. Lig takımı Yılport Samsunspor'da yeni teknik direktörü belli oluyor. Samsunspor'un, teknik direktörlük görevi için Ertuğrul Sağlam ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Ertuğrul Sağlam, teknik direktör olarak da 2 dönem kırmızı-beyazlı takımda görev yaptı. 52 yaşındaki hoca, 2019-2020 sezonunda Samsun'u 2. Lig'den 1. Lig'e taşımıştı.

2020-2021 sezonunda 1. Lig'de ise averajla şampiyonluğu kaybeden Sağlam, sezon sonunda görevinden ayrılmıştı.


Yılport Samsunspor Bayram Bektaş Spor Toto 1. Lig

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