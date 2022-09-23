Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam sesleri!

23 Eylül 2022 Cuma, 19:39

Spor Toto 1. Lig takımı Yılport Samsunspor'da yeni teknik direktörü belli oluyor. Samsunspor'un, teknik direktörlük görevi için Ertuğrul Sağlam ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Ertuğrul Sağlam, teknik direktör olarak da 2 dönem kırmızı-beyazlı takımda görev yaptı. 52 yaşındaki hoca, 2019-2020 sezonunda Samsun'u 2. Lig'den 1. Lig'e taşımıştı.

2020-2021 sezonunda 1. Lig'de ise averajla şampiyonluğu kaybeden Sağlam, sezon sonunda görevinden ayrılmıştı.