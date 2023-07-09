Beşiktaş'ta Nathan Redmond için karar zamanı
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren İngiliz futbolcu Nathan Redmond'ın hafta başında kararını siyah-beyazlı yönetime ileteceği ileri sürüldü.
Beşiktaş'ta geçen sezon iyi bir performans sergileyen Nathan Redmond kararını veriyor.
Sözleşmesi sona eren İngiliz futbolcu, sezonun bitmesinden bu yana yönetimle görüşmelere devam ediyordu.
Nathan Redmond
KARARINI YÖNETİME İLETECEK
TRT Spor'un haberine göre 29 yaşındaki oyuncu, hafta başında siyah-beyazlılara kararını iletecek.
Redmond, Beşiktaş'ta kalmayı kabul etmesi halinde takımın Almanya kampına katılacak.
İngiliz futbolcu, geçen sezon siyah-beyazlılarla tüm kulvarda 28 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 kez fileleri havalandıran Redmond, 6 gol pası verdi.
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