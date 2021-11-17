Beşiktaş'ta N'Sakala için tehlike çanları!

17 Kasım 2021 Çarşamba, 17:29

Ligde zirvenin 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala ile yollar ayrılıyor. Milli takım kampından dönen Kongolu oyuncu, siyah-beyazlıların bu hafta oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosuna alınmayacak.

31 yaşındaki sol bek, milli takım kampından dönmesine rağmen bugün yapılan antrenmana teknik heyetin kararı ile katılmadı.

Aytemiz Alanyaspor maçı kafilesi alınmayacak N'Sakala, maçın ardından resmen kadro dışı bırakılacak.

Siyah-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Kongolu oyuncu ile devre arası yollar ayrılacak.

N'Sakala gelecek haftadan itibaren takımdan ayrı çalışacak.