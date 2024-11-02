Beşiktaş'ta olağanüstü toplantı!

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmasının ardından siyah beyazlı takımın yönetimi olağanüstü toplantı kararı aldı. Yapılan toplantıda herhangi bir karar alınmadı.

Beşiktaş'ta olağanüstü toplantı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2024 - 22:14

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta flaş bir karar alındı.

Sercan Dikme'nin haberine göre; mağlubiyetin ardından Beşiktaş Yönetimi olağanüstü toplantı kararı aldı.

Stadyumda toplanan yönetim kurulu, alınan sonucu değerlendirdi.

Olağanüstü bir karar almayan siyah beyazlı yöneticiler toplantının ardından stadyumdan ayrıldı.


Etiketler: #beşiktaş #kasımpaşa #Trendyol Süper Lig #yönetim kurulu
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