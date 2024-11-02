Beşiktaş'ta olağanüstü toplantı!
Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmasının ardından siyah beyazlı takımın yönetimi olağanüstü toplantı kararı aldı. Yapılan toplantıda herhangi bir karar alınmadı.
Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta flaş bir karar alındı.
Sercan Dikme'nin haberine göre; mağlubiyetin ardından Beşiktaş Yönetimi olağanüstü toplantı kararı aldı.
Stadyumda toplanan yönetim kurulu, alınan sonucu değerlendirdi.
Olağanüstü bir karar almayan siyah beyazlı yöneticiler toplantının ardından stadyumdan ayrıldı.
Etiketler: #beşiktaş #kasımpaşa #Trendyol Süper Lig #yönetim kurulu
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