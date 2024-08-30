Beşiktaş'ta Omar Colley ile yollar ayrıldı!
Beşiktaş, 31 yaşındaki stoperi Omar Colley'in sözleşmesini feshetti.
Lugano'yu sahasında 5-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'ne kalan Beşiktaş'ta ayrılık gerçekleşiyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; siyah beyazlı takım, 31 yaşındaki stoperi Omar Colley'in sözleşmesini feshetti. Haberde avukatlar arası imzaların atıldığı ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
1+1 YILLIK ANLAŞMA
Öte yandan PAOK'un 31 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme üzerinden prensip anlaşması sağladığı belirtildi. Yunan ekibi, Colley'yi kadrosuna katmak için deneyimli savunma oyuncusunun Beşiktaş ile resmen yollarını ayırmasını bekliyor. Colley, kısa süre içinde Yunanistan'a gidecek.
Beşiktaş, Gambiyalı savunma oyuncusunu 2023 ara transfer döneminde Sampdoria'dan kadrosuna katmıştı.
BEŞİKTAŞ'TA 8 GOL ATTI
Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki stoperin Beşiktaş ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Beşiktaş forması altında 46 maça çıkan Colley, 8 gol attı.
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