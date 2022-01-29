Beşiktaş'ta Rosier, Antalya'da takımla ilk kez çalıştı
Beşiktaş'ın Antalya kampı devam ederken, sakatlığından dolayı ayrı çalışan Valentin Rosier, ilk kez takımla çalıştı.
FIFA'nın milli maçlar nedeniyle verdiği arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Beşiktaş, günü iki antrenmanla tamamlayacak. Siyah beyazlılar günün ilk çalışmasını sabah saatlerinde Belek turizm merkezinde bulunduğu otelin tesislerinde gerçekleştirdi.
Yapılan antrenmanın 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık bulunurken, oyunculara iki grup halinde kondisyon ölçüm testi uygulandı. Kaleciler, kaleci antrenörü eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
ROSIER TAKIMLA İLK KEZ ÇALIŞTI
Sakatlığı bulunan ve Beşiktaş'ın kamp yapmaya başladığı günden bu yana verilen program dahilinde çalışan 25 yaşındaki Fransız defans oyuncusu Valentin Rosier ilk kez takımla çalışmalara başladı. Genç defans oyuncusu, ilk grupta kondisyon ölçüm testinde yer aldı.
Siyah beyazlılar günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Video Haberler
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
En Çok Okunan Haberler
- Sezen Aksu'nun 'Ankara'ya mesajını yazdı
- Teniste başarılı bir öğrenci yetişiyor
- Başkan Burak Elmas zor durumda
- Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri böyle yakalandı!
- Raporu yeniden alınacak
- Ongun, bilgileri sızdıranı açıkladı
- Ece Erken’den ilk paylaşım
- Milli buz patencisi hayalini gerçekleştirdi
- Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK mesajı
- Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Youtube' yanıtı