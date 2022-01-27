Beşiktaş eski yöneticisi, Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda öldürüldü: İşte tüm ayrıntılar…
Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün akşam Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Mahmutyazıcıoğlu'nun uğradığı saldırı ile ilgili iki ayrı iddia ortaya atıldı. İşte yaşananlara dair tüm ayrıntılar...
Ece Erken'in eşi Beşiktaş eski yöneticisi Şafak
Mahmutyazıcıoğlu gece yarısı bir balık restoranında silahlı saldırıya uğradı.
Hastaneye kaldırılan iki çocuk babası 42 yaşındaki avukat hayatını kaybetti.
Olay Bakırköy, Yeşilköy Mahallesinde saat 00.30 sıralarında
meydana geldi. İddiaya göre, Cümbüş Sokakta bir balık restoranında bulunan
Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi
ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası kanlar içine kalan
Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı.
Saldırıda yedi el ateş edildiği iddia edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve
sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır
yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan
özel bir hastaneye kaldırdı.
Hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yapılan tüm
müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Mahmutyazıcıoğlu'nun 34 BJK
606 plakalı aracının ise restoran önünde park halinde olduğu görüldü.
MAHMUTYAZICIOĞLU’NUN ÖLÜMÜNDE İKİ AYRI İDDİA
Restoran ve çevresinde güvenlik kameraları incelemeye
alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. Saldırı gecesi
yaşananlar ile ilgili ise iki ayrı iddia ortaya atıldı.
Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının
muhabiri Uğur Kotan, yaşanan saldırı ile ilgili ayrıntıları şöyle anlattı:
"Bu olay 00.30 sıralarında yaşanıyor. Öncesinde ise
Şafak Mahmut Yazıoğlu, Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman'la kendisine ait
balıkçı restoranında görüşüyor. Buradaki toplantının ardından Orman, uçağı
olduğunu söyleyerek mekandan ayrılıyor. Bir süre sonra mekana silahlı saldırıyı
gerçekleştiren, henüz kimliği belirlenemeyen 2 şahıs geliyor. Bu kişiler Şafak
Mahmut Yazıcıoğlu ile görüşmek istediklerini söylüyorlar. Şafak Mahmut
Yazıcıoğlu da yanındaki kişileri rahatsız etmek istemediği için bu iki kişiyi
arka bir masaya alıyor ve yanlarını geçiyor.”
“Burada bir davayla ilgili konuştukları iddia ediliyor.
Hatta 1 milyon TL'nin konuşma sırasında dile getirildiği iddia ediliyor. Bir
olayla ilgili anlaşamadıkları için tartışma çıkıyor. Dışarıda bekleyen Şafak
Bey'in şoförü bu tartışmayı görünce müdahil oluyor. Bundan sonra tartışma iyice
büyüyor ve Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'na ateş etmeye başlıyorlar. Önce sağ
bacağına 2 el ateş ediyorlar. Şafak Bey yere düşüyor. Bu süreçte Şafak Bey'i
yerde sürüklüyorlar ve 2 el daha ateş ediyorlar. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu olay
yerinde vefat ediyor."
“RESTORAN ÇIKIŞINDA YANINA TANIDIĞI İKİ KİŞİ
GELİYOR..."
TGRT Haber'de Cem Küçük ise, olayla ilgili şu bilgileri
aktardı:
"Saat 00.25 sularında Şafak Mahmutyazıcıoğlu
restorandan çıkacakken yanına 2 kişi geliyor. Mahmutyazıcıoğlu bu kişileri
tanıdığını söylüyor. 4-5 dakika konuştuktan sonra yanlarına bir kişi daha
geliyor ve Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförünün ayağına ateş ediyor. Daha sonra Şafak
Mahmutyazıcıoğlu’nun bel altına 7 kurşun atılmış. Bel üstünde veya kafasında
bir şey yok. Ama kan kaybından ve kurşunlardan biri de damarını yırtığı için
hayatını kaybetmiş."
SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI
Uzun yıllar Ece Erken'le program sunan Bircan Bali, Beyaz
TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınında olayın
bilinmeyenlerini anlattı.
Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önceki sözlerine de değinen Bali, "Şafak ağabeyin son sözü 'Lütfen beni kurtarın' olmuş" dedi.
“KAN KAYBINDAN DOLAYI ÖLDÜ”
Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Bali, "Kıymetli ağabeyim, vücuduna 7 kurşun isabet edecek şekilde vuruldu. Hastanede kan kaybından dolayı öldü. Ece'yle inanılmaz bir ilişkisi vardı. Önce şoföre sıkmışlar sonra Şafak ağabeye. Hastane olay yerine çok yakın. Saatlerdir Ece'den haber alamıyoruz. Gece hastaneye gitmiş. Hastanın öldüğünü duyduğu an onu göndermişler. O saatten itibaren Ece'ye kimse ulaşamıyor" şeklinde konuştu.
ECE ERKEN İLE 7 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ
42 yaşındaki Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 44 yaşındaki sunucu
Ece Erken, iki yıllık birlikteliklerinin ardından 2021 yılının haziran ayında
Bodrum’da sade bir törenle nikah masasına oturmuştu.
Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığı
görevinde bulundu. Ece Erken ile evliliği ile son dönemlerde magazin gündeminde
de yer alan Şafak Mahmutyazıcıoğlu avukatlık yapıyordu.
Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşinden iki kızı bulunuyordu.
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