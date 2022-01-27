Beşiktaş eski yöneticisi, Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda öldürüldü: İşte tüm ayrıntılar…

27 Ocak 2022 Perşembe, 11:24

Ece Erken'in eşi Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece yarısı bir balık restoranında silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan iki çocuk babası 42 yaşındaki avukat hayatını kaybetti.

Olay Bakırköy, Yeşilköy Mahallesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Cümbüş Sokakta bir balık restoranında bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı.

Saldırıda yedi el ateş edildiği iddia edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Mahmutyazıcıoğlu'nun 34 BJK 606 plakalı aracının ise restoran önünde park halinde olduğu görüldü.

MAHMUTYAZICIOĞLU’NUN ÖLÜMÜNDE İKİ AYRI İDDİA

Restoran ve çevresinde güvenlik kameraları incelemeye alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. Saldırı gecesi yaşananlar ile ilgili ise iki ayrı iddia ortaya atıldı.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının muhabiri Uğur Kotan, yaşanan saldırı ile ilgili ayrıntıları şöyle anlattı:

"Bu olay 00.30 sıralarında yaşanıyor. Öncesinde ise Şafak Mahmut Yazıoğlu, Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman'la kendisine ait balıkçı restoranında görüşüyor. Buradaki toplantının ardından Orman, uçağı olduğunu söyleyerek mekandan ayrılıyor. Bir süre sonra mekana silahlı saldırıyı gerçekleştiren, henüz kimliği belirlenemeyen 2 şahıs geliyor. Bu kişiler Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile görüşmek istediklerini söylüyorlar. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu da yanındaki kişileri rahatsız etmek istemediği için bu iki kişiyi arka bir masaya alıyor ve yanlarını geçiyor.”

“Burada bir davayla ilgili konuştukları iddia ediliyor. Hatta 1 milyon TL'nin konuşma sırasında dile getirildiği iddia ediliyor. Bir olayla ilgili anlaşamadıkları için tartışma çıkıyor. Dışarıda bekleyen Şafak Bey'in şoförü bu tartışmayı görünce müdahil oluyor. Bundan sonra tartışma iyice büyüyor ve Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'na ateş etmeye başlıyorlar. Önce sağ bacağına 2 el ateş ediyorlar. Şafak Bey yere düşüyor. Bu süreçte Şafak Bey'i yerde sürüklüyorlar ve 2 el daha ateş ediyorlar. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu olay yerinde vefat ediyor."

“RESTORAN ÇIKIŞINDA YANINA TANIDIĞI İKİ KİŞİ GELİYOR..."

TGRT Haber'de Cem Küçük ise, olayla ilgili şu bilgileri aktardı:

"Saat 00.25 sularında Şafak Mahmutyazıcıoğlu restorandan çıkacakken yanına 2 kişi geliyor. Mahmutyazıcıoğlu bu kişileri tanıdığını söylüyor. 4-5 dakika konuştuktan sonra yanlarına bir kişi daha geliyor ve Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförünün ayağına ateş ediyor. Daha sonra Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun bel altına 7 kurşun atılmış. Bel üstünde veya kafasında bir şey yok. Ama kan kaybından ve kurşunlardan biri de damarını yırtığı için hayatını kaybetmiş."

SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Uzun yıllar Ece Erken'le program sunan Bircan Bali, Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınında olayın bilinmeyenlerini anlattı.

Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önceki sözlerine de değinen Bali, "Şafak ağabeyin son sözü 'Lütfen beni kurtarın' olmuş" dedi.



“KAN KAYBINDAN DOLAYI ÖLDÜ”

Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Bali, "Kıymetli ağabeyim, vücuduna 7 kurşun isabet edecek şekilde vuruldu. Hastanede kan kaybından dolayı öldü. Ece'yle inanılmaz bir ilişkisi vardı. Önce şoföre sıkmışlar sonra Şafak ağabeye. Hastane olay yerine çok yakın. Saatlerdir Ece'den haber alamıyoruz. Gece hastaneye gitmiş. Hastanın öldüğünü duyduğu an onu göndermişler. O saatten itibaren Ece'ye kimse ulaşamıyor" şeklinde konuştu.

ECE ERKEN İLE 7 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

42 yaşındaki Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 44 yaşındaki sunucu Ece Erken, iki yıllık birlikteliklerinin ardından 2021 yılının haziran ayında Bodrum’da sade bir törenle nikah masasına oturmuştu.

Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığı görevinde bulundu. Ece Erken ile evliliği ile son dönemlerde magazin gündeminde de yer alan Şafak Mahmutyazıcıoğlu avukatlık yapıyordu.

Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşinden iki kızı bulunuyordu.