Cyle Larin: Beşiktaş'ta yeni bir şampiyonluk kazanmaya odaklandım

27 Ocak 2022 Perşembe, 09:12

Beşiktaş'ın yıldız ismi Cyle Larin, Guardian'a açıklamalarda bulundu. Ülkesiyle Dünya Kupası'na katılmayı çok istediğini belirten 26 yaşındaki oyuncu, "Her zaman Dünya Kupası'nda oynamanın hayalini kurdum. Küçükken birçok ülkenin bayrağını sokaklarda görürdüm. Dünya Kupası'na katılırsak hepsini Kanada bayrağıyla değiştirme şansımız var. Herkese Kanada'nın büyük takımlarla mücadele edebileceğini göstermek istiyorum. Dünya Kupası'ndaki tüm turnuvaları izledim ve onlar, benim daha iyi olmamı sağladı." dedi.

2022 Katar Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri'nde 16 puanla 3. tur grubunda lider olan Kanada'nın elemelerde 5 maçı kaldı. Kanada sırasıyla Honduras, Amerika Birleşik Devletleri, El Salvador, Kosta Rika, Jamaika ve Panama ile karşılaşacak.

Kanada, grubunu ilk üç sıra içerisinde bitirmesi halinde 2022 Katar Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

Süper Lig'de 2012/13 ve 2013/14 sezonlarında Galatasaray forması giyen Didier Drogba'nın idolü olduğunu belirten Larin, MLS'te Orlando City forması giydiği dönemde takım arkadaşı olan Kaka ile ilgili şunları söyledi, "Hokey pahalıydı ve benim çok fazla param yoktu. Futbol, iyi olduğumu bildiğim bir oyundu. Futbolu seviyordum. Didier Drogba benim idolümdü. Ona karşı MLS'te oynadım ve Chelsea dönemi izledim. O takım favorimdi. Kaka çok akıllı bir oyuncuydu. Onunla aynı takımda oynarken keyif alıyordum. Her zaman bir sonraki adımını ve ne yapacağını biliyordu."

2018'de Orlando City'den Beşiktaş'a transfer olan geçtiğimiz yıl kazanılan şampiyonluklarda önemli bir payı olan Larin, sezon sonunda bitecek sözleşmesiyle ilgiliyse, "Sadece bu sezona ve yeni bir şampiyonluk kazanmaya odaklandım." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 maça çıkan Cyle Larin, 7 gol ve 1 asist kaydetti.