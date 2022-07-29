Beşiktaş'ta rota Mohanad Jeahze!
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın sıradaki transfer hedefleri birer birer netleşiyor.
Beşiktaş'ta sol bek ve stoper arayışı devam ediyor.
Milliyet'in haberine göre siyah-beyazlılar, İsrailli sol kanat savunucusu Doron Leidner'in Olympiakos ile prensipte anlaşması üzerine rotayı tamamen Mohanad Jeahze'ye çevirdi. İsveç'te Hammarby forması giyen 25 yaşındaki Iraklı futbolcu Jeahze için pazarlıkların olumlu yönde sürdüğü ifade edildi.
STOPER TRANSFERİNDE ACELECİ OLMAYACAK
Beşiktaş'ın stoper transferinde ise çok aceleci olmayacağı aktarıldı. Siyah-beyazlıların fırsat transferi kolladığı ve Avrupa ülkelerinde transfer dönemi bittikten hemen sonra savunmaya bir takviye daha yapmayı planladığı öğrenildi.
YOĞUN ÇALIŞMA
Teknik direktör Valerien Ismael ile sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın bazı isimler üzerinde yoğun çalışma yaptıkları vurgulandı.
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