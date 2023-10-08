Beşiktaş'ta sakatlık: Eric Bailly oyuna devam edemedi!
Beşiktaş'ta İstanbulspor maçında sakatlanan Eric Bailly oyuna devam edemedi.
Süper Lig'de İstanbulspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlık yaşandı.
Siyah-beyazlılarda, Valon Ethemi ile ikili mücadeleye giren Eric Bailly sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Beşiktaş'ta Bailly yerine 30. dakikada Necip Uysal oyuna dahil oldu.
Beşiktaş'ta sahaya kaptan olarak çıkan Aboubakar, Necip oyuna girdikten sonra kaptanlık bandını tecrübeli isme verdi. Aboubakar'ın bu hamlesi tribünlerden alkış aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmam Konakcı hakkında yeni gelişme!
- 'Teröre karşı omuz omuza'
- Hamas roketlerle vurdu... İsrail operasyon başlattı!
- Kongrede gerilim yükseliyor: 'O kelleyi vermeyiz!'
- Akaryakıtta peş peşe indirimler: İşte güncel fiyatlar
- Yıldırım dışarıda 'oğullar' listede!
- Üniversite öğrencisine metrobüste taciz
- 'Evet laikliği değiştirmek istiyoruz!'
- Aşırı dinci bakandan esirlerle ilgili skandal sözler
- Filenin Efeleri galibiyetle veda etti!