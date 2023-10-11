Beşiktaş'ta seçim kararı: Gözler Ahmet Nur Çebi'de!
Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı almasının ardından gözler başkan Ahmet Nur Çebi'ye çevrildi. Ahmet Nur Çebi'nin yakın çevresinden başkan adayı olmamasına dair baskı gördüğü kaydedildi.
Beşiktaş’ta olağanüstü seçim kararının ardından başkan Ahmet Nur Çebi’nin yeniden aday olup olmayacağı merak konusu.
Çebi, Bodrum’dan dün (salı) dönerken yönetim kurulu toplantısına katıldı, Divan Başkanı Tevfik Yamantürk’le bir görüşme gerçekleştirdi.
AİLESİ BASKI YAPIYOR
Çebi’nin ailesinin ve camiadan bir bölümün, yeniden başkan adayı olmaması yönünde baskısı olduğu öğrenildi. Başkan Çebi’nin, yönetiminde büyük bir değişim yapıp yeni listeyle aday olabileceği de konuşuluyor.
2 yıldır hazırlıklarını yapan camianın önemli ismi Hasan Arat’ın adaylığı kesin... Divan Başkanı Tevfik Yamantürk’ün ise aday olup olmayacağı henüz netleşmedi.
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