Beşiktaş'ta Şenol Güneş isyan etti: 'Bırakın yakamızı'

04 Ocak 2023 Çarşamba, 12:27

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun VAR kayıtlarını yayımlaması konusunda görüş bildiren tecrübeli hoca, transfer iddiaları hakkında konuştu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Ben düşüncemi anlatıyorum açık açık. Kimseyle özel görüşme yapmadım. Gizli görüşmem de yok. Transferle ilgili bir şey söylediğim söyleniyor, hiç öyle bir şey olmadı. Her şeyi her yerde konuşmak doğru değil. Bazen mahrem yerlere fazla giriyoruz. Ülkenin de sıkıntısı yani. Kozmik odadan başlayarak... Hakemler odasına, ailenin odasına girerseniz bütün değerlerinizi kaybedersiniz."

Arthur Masuaku

"MASUAKU BİZİM OYUNCUMUZ"

"Masuaku bizim oyuncumuz, tıpkı diğer oyuncular gibi. Bugün idmana Semih'i çağırdım. Beşiktaş'ın lisanslı oyuncuları, bizim oyuncumuz. Devre arasına kadar oyuncuları iyi değerlendireceğiz. Masuaku özelinde konuşmuyorum. Kimin gidip kimin kalacağına ben, kulüp, oyuncu karar verir. Birlikte karar verirken teknik, idari, mali açıdan karar veririz. Masuaku'nun bu hafta oynama ihtimali fazla. Yarına ne olur bilmiyoruz."

"BANA GÖRE DE YANLIŞ YAPTI"

"Biz Gaziantep maçı oynadık. Gaziantep maçında mağdur olan biziz. Yanlış yapıldı. Hakem kırmızı gösterebilirdi. Açıklamasını da yaptı. Hata yaptı. Suç değildir, hatadır. Ondan sonra 15-16 tane faulleri var. Sarı kartlık pozisyonlar var, atılması gerekenler var. Biz mahkum olduk. Kırmızıya kadar biz iyiydik. Oyunu bozmaya çalıştı rakip."

"Bizim oyuncu hata yaptı, provoke edildi. Hakem de o provokasyonu gördüğü için takdir hakkını öyle kullandı. Bana göre de yanlış yaptı. Tamam, bitti."

Atilla Karaoğlan (ortada)

"KURALLARI BİLMİYORLAR GİBİ GELİYOR BANA"



"Ne yaptık? 2 puan kaybettik. 2 puan kaybedip suçlu oluyoruz. 3 puan alıp suçlayanlar var. Haksızlığı hak görüyorsan senle niye konuşalım biz! Ortada bir defa haksızlığı hak görürsen konuşacak bir şey yok. Buradan bir şey çıkmayacak. Burada bir menfaati var diyor. Bana öyle bakıyor, çünkü hayata öyle bakıyor."

"Ben şimdi eski, yeni hakemleri dinliyorum. Sanki kuralları bilmiyorlar gibi geliyor bana. Kuralları kendilerine göre yorumluyorlar."

"BIRAKIN YAKAMIZI YA!"



"Güvenilir olmak için tutarlı olmak zorundayız. Hatalarımız olacak ama suç işlemeyelim. Biz suç işliyoruz ya! Şu an hakem camiasını yok ediyoruz, sonra hakemlerle devam etmek istiyoruz. Sen başka bir şey istiyorsun. Haksız konuda lehine olursa aleyhinedir. Haydi maçı Gaziantep maçını en baştan izleyelim. Hakem 1 puanı mı verdi, 2 puanımıza mı mal oldu. Diğer maçlara baskı yaparak ortalığı toz duman edip menfaatlenmeye getiriyorlar. Bu doğru değil. Kasımpaşa maçında lehime haksız karar verilirse rahatsız olurum. Ben söyledim. N'Koudou için maç sonrası söyledim. Hakemlere baskı yapılmasını doğru bulmuyorum. Hakemler de işini iyi bilsin, iyi yapsın."

"Beşiktaş'ı bu işe niye ortak ettiniz. Beşiktaş'a 'Siz haksızlık yapıyorsunuz' mu demek istiyorsunuz. Zaten gerideyiz ya, bırakın yakamızı ya! Biz işimizi yapacağız, futbol oynamaya çalışıyoruz. Futbol oynamaya çalışanlara hakemler izin versin. Gaziantep maçında hakem bana izin vermedi diyorum."

Şenol Güneş

"GERİ DÖNÜŞÜ YOK"

"Marka değeri yükseltelim dedikten sonra bu şekilde itibarsızlaştırmak markayı kurtarmaz, batırır. Çözümü de olmaz. Başladıktan sonra geri dönüşü de yok. Bence devam etmeli. Açılmamalıydı, açıldıysa devam etmeli. Her pozisyon ama, maçın tamamı izlenmeli."

"Bizi bu tip oyunların içine sokmayın!"