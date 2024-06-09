Beşiktaş'ta stopere 3 alternatif!

Yayınlanma: 09.06.2024 - 12:19

Güncelleme: 09.06.2024 - 12:19

Teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u, yönetim kurulu danışmanlığına Brad Friedel'ı getiren Beşiktaş'ta yeni sezonun kadro planlaması devam ediyor.

Birçok pozisyon için çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılarda stoper transferi için gündemde üç isim yer alıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, Beşiktaş'ın daha önce de kadrosuna katmak istediği Gabriel Paulista'yla 2+1 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi. Haberde, Paulista'nın da transfere sıcak baktığı, yıllık ücret konusunda görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

MENAJERİ İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Beşiktaş'ın stoper transferi için gündeminde yer alan bir diğer isim ise Stefan Savic. Savic'in 4 milyon Eeuro maaş talebinin olması nedeniyle menajerinin İstanbul'a davet edildiği belirtildi. Siyah-beyazlı takımın bu ücreti düşürmek istediği ifade edildi.

HUMMELS LİSTEDE

Beşiktaş'ta stoper transferi için adı geçen isimlerden Mats Hummels ise listenin ilk sırasındaki yerini koruyor. Başan Hasan Arat ve ekibinin stoper transferini en kısa süre içinde bitirmeyi hedefliyor.