Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Morgan De Sanctis'in yeni takımı belli oluyor

Sportif direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen Morgan De Sanctis'in Palermo ile anlaştığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2024 - 16:57
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Morgan De Sanctis'in yeni takımı belli oluyor
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Sportif direktörlük için Beşiktaş ile anılan ancak siyah beyazlı yönetimle anlaşamadığı ileri sürülen Morgan De Sanctis'in yeni takımı belli oluyor.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; İtalya Serie B (2. Lig) takımı Palermo, sportif direktörlük görevi için De Sanctis'le, teknik direktörlük için ise Alessio Dionisi ile anlaşmak üzere.

İtalyan takımının, iki Futbol adamıyla da 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ve resmi duyurununda yakın zamanda yapılacağı belirtildi.

Bir dönem Galatasaray'da kaleci olarak forma giyen Morgan De Sanctis son olarak Salernitana'da sportif direktör olarak çalışmış ve geçtiğimiz aralık ayında bu takımdan ayrılmıştı.


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