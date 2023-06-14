Beşiktaş'ta stopere iki aday!
Faslı futbolcu Romain Saiss'in ayrılmak istemesi sebebiyle Süper Lig ekibi Beşiktaş stoper arıyor. Siyah-beyazlı kulüp, çalışmalarını iki isimde yoğunlaştırdı.
Beşiktaş, Romain Saiss’in ayrılmak istemesi üzerine stoper transferi için arayışlarını hızlandırdı.
Siyah-beyazlıların gündeminde Daniel Amartey ve Vitor Tormena var. 28 yaşındaki Amartey’in kulübü Leicester’la sözleşmesi bitti. Ganalı futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş’in öncelikli listesinde.
Daniel Amartey
AMARTEY OLMAZSA TORMENA
Eğer anlaşma sağlanamazsa Beşiktaş rotasını Braga’da forma giyen 27 yaşındaki Tormena’ya çevirecek. Brezilyalı stoper geçmişte de Beşiktaş’ın gündemine gelmişti.
Vitor Tormena (sağda)
HÜCUMA HIRVAT TAKVİYE
Siyah-beyazlılar, Hırvat kanat oyuncusu Ante Rebic için Milan’a yaptığı resmi teklife yanıt bekliyor. 29 yaşındaki hücumcu ile Suudi Arabistan’dan ve Avrupa’dan bazı kulüpler de ilgileniyor.
Ante Rebic
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