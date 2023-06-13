PFDK'den Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş'e 'Baylokçu' cezası

Yayınlanma: 13.06.2023 - 16:49

Güncelleme: 13.06.2023 - 16:49

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen kararları açıkladı.

Kişisel Twitter hesabından "Baylokçu" ifadesini kullanarak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi kastettiği iddia edilen Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş, PFDK'den ceza aldı.

Seyit Ateş, bir süredir kişisel sosyal medya hesabından "Baylokçu" ifadesi ile paylaşımlarda bulunuyor.

Ateş'in yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

- "Telefonuna sahip çıkamamış, baylookçu yeteneksizi gönderinceye kadar mücadeleye devam..."

- "Baylokçunun adalet terazisi doğru tartsaydı; şimdi tablo böyle olacaktı.."

- "FETÖ'nun sizi defalarca şampiyon yaptığını inkar edersiniz ama, RİVA'daki yeteneksiz BAYLOKÇU'nun yanından da hiç ayrılmazsınız...."

- "BAYLOKÇU yeteneksiz, milli takımı tutmamamız içinde çaba sarfediyor...."

- "BAYLOKÇUNUN elamanları ceza yağdırmışlar..."

- "Baylokçu yeteneksiz; Beşiktaş camiası kabusun olacak...."

- "Baylokçu yeteneksiz ve elemanları ERZURUM SPORU'da harcamışlar..."

- "Ey BAYLOKÇU yeteneksiz; lig ne şekilde biterse bitsin, vicdanlarımızda tescil edilmeyecektir...."

- "BAYLOKÇU yeteneksizin yönettiği bütün kurum ve kuruluşların Beşiktaş ve Beşiktaş mensupları ile ilgili verdiği cezalar hukuksuzdur ve vicdanlarımızda yok hükmündedir..."

- "Akıl ve vicdan sahiplerinin görüşü... BAYLOKÇU yeteneksiz ve şurekası; hepiniz kirlisiniz..."

- "BAYLOKÇU yeteneksiz; Beşiktaş 5 puan istemedi, sadece bir şey istedi; Vicdanlı, ahlaklı ve adaletli bir karar almanızı istemişti. Unuttuğumuz şey bu saydıklarımızın hiçbirinin sizlerde olmadığı..."

- "Sen BAYLOKÇU musun dedim, hayır dedin, peki sen YETENEKSİZ misin dedim, yine hayır dedin, o zaman niye bu rahatsızlığın?"

2 AY HAK MAHRUMİYETİ VE 140 BİN TL CEZA

PFDK'nin Seyit Ateş hakkında verdiği karar ise şu şekilde açıklandı:

"BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi SEYİT ATEŞ'in, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarında yer alan hakaretleri nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 140.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"