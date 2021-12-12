Sergen Yalçın sonrası dönemde Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü yarın belli oluyor
Beşiktaş, Sergen Yalçın dönemi sonrasında takımın başına getireceğinin kararını yarın verecek. Yarın saat 14.00'da yapılacak yönetim kurulu toplantısı ile başa gelecek isme karar verilmiş olacak.
Beşiktaş Yönetim Kurulu, yarın saat 14.00'te yeni teknik direkör konusunda karar vermek için toplantı yapacak.
NTV Spor'un haberine göre; yarınki toplantı Vodafone Park’taki yönetim kurulu ofisinde gerçekleşecek.
ADAYLAR KİM?
Daniel Farke ve Slaven Bilic ile anlaşamayan Beşiktaş, Şenol Güneş ve Okan Buruk ile temasa geçmişti.
Siyah Beyazlılarda görev yaptığı 4 sezonda 2 şampiyonluk kazanan Güneş listesinin ilk sırasında yer alırken, Okan Buruk alternatif isimler arasında.
Yönetim kurulu, Rus teknik adam Stanislav Cherchesov ile de temasa geçti. Son olarak Rusya Milli takımını çalıştıran 58 yaşındaki teknik adam Avrupa Şampiyonası’nın ardından görevinden ayrılmıştı.
Beşiktaş yönetimi yapacağı görüşmelerin ardından, Fenerbahçe derbisi öncesinde en geç çarşamba gününe kader yeni teknik direktörünü açıklamayı planlıyor.
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