Beşiktaş'ta Valerien Ismael antrenmana çıkmadı!

Beşiktaş'ta yolların ayrılması için anlaşma sağlandığı Valerien Ismael, takımın bugün gerçekleştirdiği idmanda yer almadı.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2022 Çarşamba, 17:45
Beşiktaş'ta Valerien Ismael antrenmana çıkmadı!
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Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta sadece bir galibiyet alabilen Beşiktaş'ta, Valerien Ismael dönemi artık sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Fransız teknik adamla ayrılık için anlaşma sağladı. 47 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş'ın bugün gerçekleştirdiği idmanda takımın başında da yer almadı.

Beşiktaş, Valerien Ismael'e tazminat olarak 450 bin euro ödeyecek. Siyah-beyazlıların başında 19 maça çıkan Valerien Ismael, 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile resmi olarak ayrılığın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.


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