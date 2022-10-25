Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi kapanıyor! İşte sözleşme fesih bedeli
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yollar ayrılıyor. Siyah-beyazlı kulübün Fransız teknik direktör ile sözleşme fesih konusunda anlaştığı kaydedildi.
Beşiktaş’ta teknik direktör değişikliği yaşanıyor.
NTV Spor’un haberine göre siyah-beyazlı takım, Hatayspor mağlubiyetinin ardından Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile yolları ayırma kararı aldı.
SÖZLEŞME FESİH BEDELİ ORTAYA ÇIKTI
Haberde, Ismael ile siyah-beyazlı takımın sözleşme fesih konusunda anlaştığı ve Fransız teknik direktöre sezon sonuna kadar alacağının yarısının ödeneceği belirtildi.
Ismael’in, 450 bin Euro karşılığında siyah-beyazlı kulüp ile olan sözleşmesini feshettiği kaydedildi.
Siyah-beyazlı takım, Ismael yönetiminde çıktığı 19 karşılaşmada 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
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