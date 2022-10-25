Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi sona eriyor! İşte gündemdeki iki isim
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile berabere kalan Beşiktaş bu hafta da deplasmanda Atakaş Hatayspor 2-1 mağlup oldu.
Bu sonucun ardından Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunun Fransız çalıştırıcaya olan güveni sarsılırken, teknik direktör değişikliği artık siyah-beyazlıların gündeminde.
NTV Spor'un haberine göre Beşiktaş’ın yeni teknik direktör adayları arasında öne çıkan iki isim Şenol Güneş ve Sergen Yalçın.
Siyah-beyazlıların son 3 şampiyonluğunda imzası olan iki teknik direktör de serbest durumda.
Beşiktaş, Valerien Ismael ile yollarını ayırması halinde Şenol Güneş veya Sergen Yalçın ile anlaşma sağlayabilir.
Beşiktaş ile sezon sonuna kadar sözleşmesi olan Valerien Ismael, yıllık 1.2 milyon Euro kazanıyor. Fransız teknik direktörün görevine son verilmesi halinde, bu ücreti tamamı kendisine ödenecek.
Spor Toto Süper Lig’de 11. hafta geride kalırken, siyah-beyazlılar 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile topladığı 19 puan ile 5. sırada yer aldı.
Video Haberler
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte AKP'nin İstanbul'daki oy oranı
- 90'lı yıllara damga vuran isim yaşamını yitirdi
- 'Yüksek dozda ilaç kullanıyor'
- İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu
- Eşi yaşamını yitiren kadınlara konut yardımı
- Okul önünde çatışma: 2 ölü, 13 yaralı
- İngiltere'deki siyasi kriz sterlini kötü etkiliyor
- MHK'ye patladı: 'Anlayamıyorum...'
- Erdoğan'a 'Soylu' sürprizi
- Mehmet Şimşek açılışta