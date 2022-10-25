Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi sona eriyor! İşte gündemdeki iki isim

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2022 Salı, 10:06
<p>Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile berabere kalan Beşiktaş bu hafta da deplasmanda Atakaş Hatayspor 2-1 mağlup oldu. </p>

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile berabere kalan Beşiktaş bu hafta da deplasmanda Atakaş Hatayspor 2-1 mağlup oldu. 

<p>Bu sonucun ardından Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunun Fransız çalıştırıcaya olan güveni sarsılırken, teknik direktör değişikliği artık siyah-beyazlıların gündeminde.</p>

Bu sonucun ardından Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunun Fransız çalıştırıcaya olan güveni sarsılırken, teknik direktör değişikliği artık siyah-beyazlıların gündeminde.

<p><strong>NTV Spor</strong>'un haberine göre Beşiktaş’ın yeni teknik direktör adayları arasında öne çıkan iki isim Şenol Güneş ve Sergen Yalçın.</p>

NTV Spor'un haberine göre Beşiktaş’ın yeni teknik direktör adayları arasında öne çıkan iki isim Şenol Güneş ve Sergen Yalçın.

<p>Siyah-beyazlıların son 3 şampiyonluğunda imzası olan iki teknik direktör de serbest durumda.</p>

Siyah-beyazlıların son 3 şampiyonluğunda imzası olan iki teknik direktör de serbest durumda.

<p>Beşiktaş, Valerien Ismael ile yollarını ayırması halinde Şenol Güneş veya Sergen Yalçın ile anlaşma sağlayabilir.</p>

Beşiktaş, Valerien Ismael ile yollarını ayırması halinde Şenol Güneş veya Sergen Yalçın ile anlaşma sağlayabilir.

<p>Beşiktaş ile sezon sonuna kadar sözleşmesi olan Valerien Ismael, yıllık 1.2 milyon Euro kazanıyor. Fransız teknik direktörün görevine son verilmesi halinde, bu ücreti tamamı kendisine ödenecek.</p>

Beşiktaş ile sezon sonuna kadar sözleşmesi olan Valerien Ismael, yıllık 1.2 milyon Euro kazanıyor. Fransız teknik direktörün görevine son verilmesi halinde, bu ücreti tamamı kendisine ödenecek.

<p>Spor Toto Süper Lig’de 11. hafta geride kalırken, siyah-beyazlılar 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile topladığı 19 puan ile 5. sırada yer aldı.</p>

Spor Toto Süper Lig’de 11. hafta geride kalırken, siyah-beyazlılar 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile topladığı 19 puan ile 5. sırada yer aldı.

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