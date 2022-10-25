Ukrayna basını yazdı: Beşiktaş için Mircea Lucescu iddiası

25 Ekim 2022 Salı, 16:11

Spor Toto Süper Lig'in 11 haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu. Wout Weghorst'un 35. saniyede attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar skoru koruyamadı ve sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Son altı maçta bir galibiyet alan Beşiktaş'ta eleştiri okları Teknik Direktör Valerien Ismael'e yöneldi. Siyah-beyazlı yönetim Fransız çalıştırıcı ile yollarını ayırmayı planlarken bir yandan da teknik direktör arayışlarına başladı.

LUCESCU İDDİASI...

Beşiktaş'ı 100. yılında şampiyonluğa ulaştıran Mircea Lucescu, siyah-beyazlıların teknik direktörlük koltuğu için en güçlü adaylardan biri haline geldi.

Dinamo Kiev'de görev yapan tecrübeli çalıştırıcı, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaştan dolayı takımdan bir türlü istediği verimi alamadığı için Kiev'den ayrılmak istiyor.

Ukrayna'da yayın yapan Fanday.net, Rumen hocanın takımdan ayrılmaya çok yakın olduğunu duyurdu. Haberde şu ifadelere yer verildi: "Lucescu takımdan memnun değil. Takımın oyununu üst seviyeye taşıyamıyor. Dünya Kupası başladığında ya da bittiğinde yolların yüksek ihtimalle ayrılır."

Ukraynalı gazeteci Viktor Vacko'nun Lucescu için söyledikleri de ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Tecrübeli hocanın mutlu olmadığını söyleyen Vacko, "Sakatlıklar ve savaştan dolayı transfer yapılamadığı için Lucescu da şu an mutlu değil. Bilhassa sakatlıklar çok etkiledi. Bu yüzden eskisi kadar takım üzerinde de etkisi yok. Bağlar koptu. Kan değişimi olmalı" ifadelerini kullandı.

Daha önce Türkiye'de Beşiktaş ve Galatasaray ile şampiyonluklar yaşayan Lucescu'nun yeniden Türkiye'den teklif gelmesi durumunda çalışmaya sıcak bakabileceği öğrenildi.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Candaş Tolga Işık da kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Lucescu iddialarını güçlendirdi. İşte o paylaşım...