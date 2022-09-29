Beşiktaş'ta Valerien Ismael Fenerbahçe maçının 11’ini kuruyor!

29 Eylül 2022 Perşembe, 07:54

Fenerbahçe derbisini kazanarak üstündeki baskıyı kırmak isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, sahaya süreceği 11’i belirliyor.

Son haftaların tartışılan ismi Ersin Destanoğlu’na formayı verecek Fransız çalıştırıcı, savunma hattında Rosier, Talha, Saiss, Masuaku 4’lüsüne şans tanıyacak. Orta sahada Gedson, Josef, Salih forma giyecek.

REDMOND'A ÖZEL APARAT

Hâlâ takımdan ayrı çalışan Ghezzal’ın oynama ihtimali belirirse sağ kanatta Cezayirli futbolcu 11’de olacak. Ghezzal’ın oynamaması halinde Ismael’in Muleka, N’Koudou, Weghorst hücum hattıyla Fenerbahçe karşısında gol arayacağı öğrenildi.

Elindeki kırığa rağmen özel bir aparatla oynayabilecek Redmond ile Dele Alli’nin derbide yedek kalması bekleniyor.