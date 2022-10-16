Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den Trabzonspor uyarısı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın teknik direktör Valerien Ismael, Trabzonspor karşılaşması öncesi oyuncularına son uyarılarını yaptı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Vodafone Park'ta sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael, oyuncularını dev maç öncesinde hem uyardı hem de duyduğu güveni dile getirdi.
"GÜCÜMÜZÜ GÖSTERMENİN ZAMANI GELDİ"
Teknik direktör Valerien Ismael, oyuncularıyla hafta boyunca yaptığı toplantılarda bu maçın önemine dikkat çekerken, "Zor bir 90 dakika bizi bekliyor ancak gücümüzü göstermenin zamanı geldi" diyerek motive etti. Fransız çalıştırıcı hücum ağırlıklı bir kadro düşünüyor.
"TRABZONSPOR'U SAHASINA HAPSEDİN"
Sabah’ın haberine göre, Beşiktaş teknik direktörü futbolcularına, "Rakibin ileri çıkmasına izin vermeyin. Baskı kurun ve onları sahasına hapsedin" uyarısını yaptı.
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