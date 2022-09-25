Beşiktaş'ta Valerien Ismael'e sürpriz öneri!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Fransız teknik direktör Valerien Ismael'e sözleşme uzatma teklifi yaptığı ileri sürüldü.
Spor Toto Süper Lig'e milli maçlar sebebiyle verilen aradan sonra Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile derbide karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasında bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede Çebi, Fransız çalıştırıcıya duyduğu güveni dile getirdi.
ÜMRANİYE'DE TOPLANTI YAPILDI
Başakşehir mağlubiyeti ve İstanbulspor beraberliği sonrasında teknik direktör Valerien İsmael sert eleştirilere maruz kalmıştı. Çebi, Ümraniye'ye çıkarma yaparken burada üçlü bir toplantı gerçekleştirildi.
ISMAEL TAKIMIN DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ
Sabah'ın haberine göre, Başkan Çebi, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile Valerien İsmael'in katıldığı zirvede, Fransız çalıştırıcı takımın durumuna dair bilgileri iletti. İsmael, eksiklerin dönüşüyle birlikte daha iyi bir noktaya çıkacaklarını söyledi.
ÇEBİ: "İSTERSEN SÖZLEŞMENİ UZATALIM"
Başkan Ahmet Nur Çebi de 46 yaşındaki teknik adama, "Yönetim olarak her zaman arkanızdayız. Sana güveniyoruz, istersen sözleşmeni uzatalım. Eleştirilere kulak asmayın. Sadece işinize bakın. Sizinle birlikte bu sezon şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.
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