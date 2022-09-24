Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'dan Fransız hocaya destek
Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, "Valerien Ismael önderliğinde şampiyonluğu kazanacağımızı düşünüyoruz" dedi.
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, “Valerien Ismael önderliğinde şampiyonluğu kazanacağımızı düşünüyoruz. Başkanımızın ‘Şampiyon olacağız ve Ismael’le kazanacağız’ şeklinde bir açıklaması var. Onun sözlerine itibar edelim. Tamamen kenetlenmiş durumdayız. Gelişerek devam edeceğiz. Kısa vadede bu takım çok iyi olacak. Tek ihtiyacımız birlik olmak, kenetlenmek. Taraftarlarımızın desteğine çok ihtiyacımız var” dedi.
‘EŞİTLİK İSTİYORUZ’
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyen Kazancı, hakem hataları hakkında, “Rahatsızız. Bir çifte standart olduğu görüşü hakim oluyor bizde, taraftarlarda, futbolcularımızda. Bazı kuralların başka maçlarda bize anlatıldığı gibi uygulanmadığını görüyoruz. Çok daha basit pozisyonlarda rakiplerimiz penaltı kazanırken o düdükler bize çalınmıyor. Kuralların herkese eşit uygulanması isteğindeyiz. Biz bunları bahane olarak kullanıp arkasına saklanacak değiliz. Biz eşitlik istiyoruz” diye konuştu.
‘KALECİ ERSİN AYRILMIYOR’
Kazancı, kaleci Ersin Destanoğlu ile yapılan sözleşme uzatma görüşmeleriyle ilgili “Ersin son derece karakterli bir oyuncu ve bu camianın evladı. Kontratı bitip de bedava gidecek bir oyuncu değil. Kontratı ile ilgili bir sorun yok. Herhangi bir şekilde ayrılması söz konusu değil. Ocak ayında, yıl sonunda kendisinin ve bizim de uygun gördüğümüz uygun teklifler gelirse tekrar konuşuruz” dedi.
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