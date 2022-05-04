Beşiktaş'ta Vida, derbide yok!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta babası rahatsızlanan tecrübeli futbolcu Domagoj Vida'nın ülkesi Hırvatistan'a gittiği öğrenildi. Vida'nın, pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giymeyeceği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
04 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:28
Beşiktaş'ta Vida, derbide yok!
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Beşiktaş'ta tecrübeli stoper Domagoj Vida, ülkesi Hırvatistan'a gitti.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcunun babasının rahatsızlandığı ve operasyon geçireceği belirtildi.

Pazar günü İstanbul'a dönecek olan Vida'nın, aynı gün oynanacak Fenerbahçe derbisinde de formasından uzak kalacağı öğrenildi.


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