Beşiktaş'ta Vida, derbide yok!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta babası rahatsızlanan tecrübeli futbolcu Domagoj Vida'nın ülkesi Hırvatistan'a gittiği öğrenildi. Vida'nın, pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giymeyeceği belirtildi.
Beşiktaş'ta tecrübeli stoper Domagoj Vida, ülkesi Hırvatistan'a gitti.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcunun babasının rahatsızlandığı ve operasyon geçireceği belirtildi.
Pazar günü İstanbul'a dönecek olan Vida'nın, aynı gün oynanacak Fenerbahçe derbisinde de formasından uzak kalacağı öğrenildi.
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