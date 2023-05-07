Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar durdurulamıyor

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Vincent Aboubakar, Süper Lig’de çıktığı 13 maçta, rakip fileleri 10 kez havalandırmayı başardı.

İHA
Yayınlanma: 07.05.2023 - 12:21
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar durdurulamıyor
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Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-1’lik skor ile galip ayrıldı. Karşılaşmanın 54. ve 90. dakikalarında fileleri havalandıran siyah-beyazlıların Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, ligdeki gol sayısını 10’a çıkarttı.

Vincent Aboubakar

WEGHORST'U GERİDE BIRAKTI

Sezonun ikinci yarısında takıma katılan ve çıktığı ilk 4 karşılaşmada skor üretemeyen 31 yaşındaki futbolcu daha sonra oynadığı maçlarda performansını arttırdı. Deneyimli futbolcu, oynadığı son 9 müsabakada 10 gol kaydetti.

MKE Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Giresunspor (2), Ümraniyespor ve Galatasaray’a karşı skor katkısı yapan Aboubakar, son olarak Antalyaspor karşısında bulduğu 2 gol ile devre arasında takımdan ayrılan Wout Weghorst’un 16 maçta kaydettiği 8 golü de geride bıraktı.


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