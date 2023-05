Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Aboubakar'ı olan kazanır'

Yayınlanma: 07.05.2023 - 10:33

Güncelleme: 07.05.2023 - 10:38

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Spor yazarları, zorlu mücadeleyi değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumu şu şekilde:

Adnan Dinçer: "Maçta dikkat çeken duran toplardan sonra ikinci yarı gelen gollerdi. Antalyaspor bu şansı Ömer’le yakaladı. Ancak 2. yarı takımın golcüleri kurtarıcı Aboubakar ve Cenk sahne alınca galibiyet geldi. Oyunun kaderini değiştiren Cenk’in golü değil, önce sarı sonra VAR uyarısıyla kırmızı kart gören ve sadece 2. devre oyunda olan Beşiktaş’ı elinden kaçıran Antalyaspor oldu diyebiliriz. Gollerin Aboubakar ve Cenk’ten gelmesi tesadüf değil. Bunu çözemeyen, önlem alamayan takım bir devre de olsa golleri yer. Futbol goldür ama bunu öne geçip korumak becerisi de taktiktir. Beşiktaş Salih’i çok aradı. Oyun kalitesi düşük ama ikinci yarı golcüleriyle sonuca ulaşan Beşiktaş’ın ligin ilk bölümünde yaşadığı gereksiz futbol macerasından kaynaklanan puan kayıpları ah vah ile anılmalı, dikkat çeken bir futbol olayı olarak düşünülmeli! Bu neticeden sonra Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş ve Bayram Bektaş’a sahip çıkarak yaptığı yanlışı gelecek sezon için görmelidir!" (Cumhuriyet)

"KADRO DERİNLİĞİNE İHTİYAÇ VAR"

Uğur Meleke: "Beşiktaş’ın bu “bahar oyunu” kabaca şöyleydi: İsmael dönemine göre topa daha fazla sahip oluyorlar. Geriden pasla çıkıyorlar. Ki bu kurulumda önce Colley-Tayyip, sonra da Colley-Saiss iyi iş çıkardılar. Ancak bağlantıda en az savunma kadar önemli bir detay da Salih-Amir-Gedson merkeziydi. Salih sağ içte, Gedson sol içte hem çıkışlarda pas opsiyonu oluyorlar, hem de kanat akınlarında bir asimetri yaratıyorlardı. Siyah beyazlılar dün kazandı ancak 2023-24 sezonunda daha yarışmacı olabilmeleri için bir kadro derinliğine ihtiyaçları var. Şenol Hoca dün gole ihtiyacı olan bir maçta ilk iki değişiklik hakkını Onur ve Tayfur’dan yana kullanıyorsa, o kadroda yeterli derinlik yok demektir zaten." (Hürriyet)

Attila Gökçe: "Fiziksel değil, zihinsel rehavet… Beşiktaş’ı motive eden en önemli kaynağın Galatasaray (3-1) derbisi olduğu anlaşıldı. Bir hafta önce hem alkışı hem takdiri toplayan, golleri atıp üç puanı alarak kağıt üzerinde olsa da şampiyon adayı statüsü kazanan Beşiktaş, dünkü Antalya deplasmanında kimliğini kaybetmişti adeta. Şenol Hoca’nın devre arasında hardallı (!) bir konuşma yapıp oyuncularını uyardığını oyundaki eksik noksan ve yanlışları hızlıca özetlediğini anladık. İlk yarıda bekleneni veremeyen Maxim yerini Onur’a bırakmıştı. Burada iki sağ bekin beraber oynamasını yadırgayanlar olabilir ama, o tartışmaların artık çok eskidiğini söyleyelim." (Milliyet)

"ABOUBAKAR'I OLAN KAZANIR"

Bilal Meşe: "Bir derbideki Beşiktaş’a bakın, bir de dünkü ilk yarıya! Bir takım bu kadar değişkenlik gösterebilir mi arkadaş? Galatasaray’dan ilk golü yedikten sonra adeta fırtına estiren o Kartal’dan ilk yarıda eser yoktu Antalya’da! Kartal baktı ki papuç pahalı, vites yükseltti, baskısını artırdı, 54’te Aboubakar ile skoru eşitledi. Bu gole kadar Aboubakar’ın etkili olduğunu söylemek çok zor, ama adam golcü yeter ki pozisyon bulsun, affetmiyor. Sahanın en çalışkan ismi Redmond soldan indi, ceza alanına girerken Bünyamin tarafından indirildi, Kalkavan sarıyı çekti. Bak arkadaş, ya VAR devreye girmeseydi, gözünün önünde, ne sarısı bal gibi kırmızı, ben değil kural söylüyor, bariz gol şansı ve son adam! Ohh ne güzel, etliye - sütlüye karışmıyorsunuz artık, VAR’a dayadınız sırtınızı! Beşiktaş, ister kötü oynasın, fark etmez, çünkü ‘kazanma hırsı’ inanılmaz üst seviyede. Kartal’ın bu özelliği var, bir de Şenol Güneş’in dokunuşları, hamleleri yetmez mi?" (Milliyet)

Ali Gültiken: "Kalite sorun çözer. Her maça derbi gibi motive olmak elbette kolay değil. Beşiktaş oyunun ilk yarısında kendi temposunun biraz altında kalsa da finali yine istediği gibi yaptı. Maxim ile ilk 11'de oynama düşüncesi özellikle deplasmanlarda çok karşılık bulmuyor. Aboubakar kalitesinde bir oyuncunuz varsa her rakibe karşı, her yerde çözüm üretebilirsiniz. Cenk'in gol atması da Beşiktaş adına ayrı bir sevinç. Golcüler skora katkı yaptığında nefes alırlar. Cenk'in de ağları sarsması bu istikrarlı süreçte her şeyi yerli yerine oturttu." (Sabah)