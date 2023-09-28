Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'a Nani tepkisi!
Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta, mücadelenin ardından Nani ile konuşan Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından tepki gördü.
Beşiktaş, 3. haftanın erteleme maçında Adana Demirspor'a 4-2 kaybetti.
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın, 4-2'lik mağlubiyet sonrası görüntüsü ise siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.
"BİZ KAN AĞLIYORUZ"
Maçın son düdüğü ile birlikte Nani ile konuşan ve bu esnada gülen Aboubakar'ın görüntüsüne Beşiktaşlı taraftarlar tepki gösterdi.
Taraftarlar, "Neşen daim olsun. Biz kan ağlıyoruz" sözlerini sarf etti.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu parkta ölü bulundu
- Sabancı ailesinden kötü haber!
- Ünlü oyuncu parkta ölü bulundu: Ayrıntılar ortaya çıktı!
- İmamoğlu'ndan CHP'li başkana 'azar'
- İYİ Parti şartını açıkladı: 'Destek veririz ama...'
- Oyuncu Seda Fettahoğlu'nun son paylaşımı ortaya çıktı
- Doktor hastayı ameliyat yatağında taciz etti iddiası
- Koca'dan yeni 'Eris varyantı' açıklaması
- Özel'den 'Macron' sözlerine açıklama
- Bu tuzağa dikkat!