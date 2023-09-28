Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'a Nani tepkisi!

Yayınlanma: 28.09.2023 - 10:36

Güncelleme: 28.09.2023 - 10:36

Beşiktaş, 3. haftanın erteleme maçında Adana Demirspor'a 4-2 kaybetti.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın, 4-2'lik mağlubiyet sonrası görüntüsü ise siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

"BİZ KAN AĞLIYORUZ"



Maçın son düdüğü ile birlikte Nani ile konuşan ve bu esnada gülen Aboubakar'ın görüntüsüne Beşiktaşlı taraftarlar tepki gösterdi.

Taraftarlar, "Neşen daim olsun. Biz kan ağlıyoruz" sözlerini sarf etti.