Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'a Nani tepkisi!

Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta, mücadelenin ardından Nani ile konuşan Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından tepki gördü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2023 - 10:36
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'a Nani tepkisi!
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Beşiktaş, 3. haftanın erteleme maçında Adana Demirspor'a 4-2 kaybetti.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın, 4-2'lik mağlubiyet sonrası görüntüsü ise siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

"BİZ KAN AĞLIYORUZ"

Maçın son düdüğü ile birlikte Nani ile konuşan ve bu esnada gülen Aboubakar'ın görüntüsüne Beşiktaşlı taraftarlar tepki gösterdi.

Taraftarlar, "Neşen daim olsun. Biz kan ağlıyoruz" sözlerini sarf etti. 


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