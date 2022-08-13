Beşiktaş'ta Welinton'un geleceği belli oldu!

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 18:16

Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Welinton'un Suudi Arabistan'a transferi gerçekleşmedi.

NTV Spor'un haberine göre 33 yaşındaki futbolcu, El Ittifak'ın yıllık 1,5 milyon Euro ücreti içeren 2 yıllık teklifini kabul etmişti ancak takımdan ayrılma isteğini ileten Welinton'a izin çıkmadı. Siyah beyazlı kulüp, Brezilyalı stoperin kadroda kalmasına karar verdi.

Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar siyah beyazlı formayı giymeye devam edecek.

2021 yılında Beşiktaş'a transfer olan Welinton, kulüpte geçirdiği 2 yılda 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanma başarısı göstermişti. Welinton bu iki sezonda 71 maça çıkarken, 1 kez rakip ağları sarsmayı başardı.