Beşiktaş'ta Welinton'un geleceği belli oldu!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Welinton'un geleceği merakla bekleniyor. İddiaya göre Brezilyalı futbolcu takımda kalacak.
Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Welinton'un Suudi Arabistan'a transferi gerçekleşmedi.
NTV Spor'un haberine göre 33 yaşındaki futbolcu, El Ittifak'ın yıllık 1,5 milyon Euro ücreti içeren 2 yıllık teklifini kabul etmişti ancak takımdan ayrılma isteğini ileten Welinton'a izin çıkmadı. Siyah beyazlı kulüp, Brezilyalı stoperin kadroda kalmasına karar verdi.
Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar siyah beyazlı formayı giymeye devam edecek.
2021 yılında Beşiktaş'a transfer olan Welinton, kulüpte geçirdiği 2 yılda 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanma başarısı göstermişti. Welinton bu iki sezonda 71 maça çıkarken, 1 kez rakip ağları sarsmayı başardı.
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