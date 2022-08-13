Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 2'nci haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, aktivasyon ve 5’e 2 çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.
Beşiktaş, Alanyaspor ile yapacağı karşılaşma için akşam saatlerinde özel uçakla Alanya'ya gidecek.
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