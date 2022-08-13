Beşiktaş'ın da istediği Konrad de la Fuente, Olympiakos'a kiralandı
Amerikalı futbolcu Konrad de la Fuente'nin yeni durağı belli oldu. Transferde Beşiktaş ile anılan futbolcu, Yunan ekibi Olympiakos ile sözleşme imzaladı.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen Amerikalı futbolcu Konrad de la Fuente'nin yeni takımı belli oldu.
Marsilya'dan yapılan açıklamada genç oyuncunun sezon sonuna kadar Olympiakos'a kiralandığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Marsilya'da 23 maça çıkan Konrad de la Fuente, 1 gol ve 3 asist kaydetti. Kariyerine Barcelona'nın altyapısında başlayan Konrad de la Fuente, geçtiğimiz sezon Marsilya'ya transfer oldu.
BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDEYDİ
Konrad de la Fuente, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti. Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı yaptığı açıklamada genç oyuncuyla ilgili, “Konrad de la Fuente için Marsilya ile anlaştık. Fakat oyuncu son kararını vermedi. Diğer seçenekleri de değerlendiriyor. Kısa süre içinde yanıtını verecek” ifadelerini kullanmıştı.
???????, ????? ?????? ???? ???µ?????! / Welcome to Olympiacos @konradjr!— Olympiacos FC (47) (@olympiacosfc) August 13, 2022
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