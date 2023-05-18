Beşiktaş'ta Wout Weghorst gelişmesi!
Manchester United'ın yola devam etmeyi düşünmediği Wout Weghorst için tekrar Beşiktaş ihtimali doğdu.
Sezona Beşiktaş ile başlayan Wout Weghorts ara transfer döneminde Manchester United'a imza attı.
İngiliz devi, Hollandalı golcünün kiralık sözleşmesini uzatmayı planlamazken sezon sonu yolları ayırmayı istiyor.
Championship'ten Premier Lig'e çıkmayı garantileyen Burnley'de ise teknik direktör Vincent Kompany de Weghorst'u gelecek planları arasında düşünmüyor.
ESKİ GÜNLERE KAVUŞMAK İSTİYOR
İngiliz spor sitesi Football Insider'ın aktardığı habere göre Beşiktaş, Hollandalı yıldız ile yeniden sözleşme imzalamayı hedefliyor.
Haberde, 30 yaşındaki golcünün yeniden Beşiktaş'a dönerek eski performansına kavuşmak istediği kaydedildi.
Wout Weghorst, Manchester United formasıyla 28 maçta sadece 2 gol ve 3 asist yapabildi. Hollandalı yıldız, Beşiktaş formasıyla ise 18 maçta 9 gol ve 4 asistlik performans göstermişti.
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