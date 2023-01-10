Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 6 yabancıyla yollar ayrılıyor...
Beşiktaş, devre arası transfer döneminde 6 yabancı futbolcusu ile yollarını ayırmayı planlıyor.
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta 6 yabancı futbolcu yol ayrımında. Wout Weghorst, Beşiktaş'ın Burnley ile anlaşmasını bekliyor. Kiralık sözleşmesi feshedilecek Hollandalı golcü, Manchester United'a transfer olacak.
NTV Spor'un haberine göre, 5 futbolcuyla daha yollar ayrılacak.
Romain Saiss
Romain Saiss, Dünya Kupası'ndaki performansının ardından Avrupa'da farklı kulüplerin transfer listesine girdi. 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Faslı stoper, devre arası gelecek iyi bir teklif sonrası takımdan ayrılabilir.
Kevin N'Koudou
Sezon sonunda serbest kalacak Kevin N'Koudou, Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamadı. Kamerunlu oyuncu kariyerine Suudi Arabistan Ligi'nde devam etmeyi planlıyor.
Dele Alli
Dele Alli ve Arthur Masuaku'nun kiralık sözleşmeleri devre arasında sonlandırılabilir. Everton ve West Ham United ile anlaşma sağlanması halinde 2 oyuncu da siyah beyazlılara veda edecek.
Arthur Masuaku
Francisco Montero'nun ise kiralanması planlıyor. Süper Lig'den 3 kulüp İspanyol oyuncuyu istiyor. 23 yaşındaki stoper teklifleri değerlendirme kararı verirse takımdan ayrılacak diğer isim olacak.
Francisco Montero
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