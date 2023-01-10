Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 6 yabancıyla yollar ayrılıyor...

Yayınlanma: 10.01.2023 - 15:33

Güncelleme: 10.01.2023 - 15:33

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta 6 yabancı futbolcu yol ayrımında. Wout Weghorst, Beşiktaş'ın Burnley ile anlaşmasını bekliyor. Kiralık sözleşmesi feshedilecek Hollandalı golcü, Manchester United'a transfer olacak.

NTV Spor'un haberine göre, 5 futbolcuyla daha yollar ayrılacak.

Romain Saiss

Romain Saiss, Dünya Kupası'ndaki performansının ardından Avrupa'da farklı kulüplerin transfer listesine girdi. 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Faslı stoper, devre arası gelecek iyi bir teklif sonrası takımdan ayrılabilir.

Kevin N'Koudou



Sezon sonunda serbest kalacak Kevin N'Koudou, Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamadı. Kamerunlu oyuncu kariyerine Suudi Arabistan Ligi'nde devam etmeyi planlıyor.

Dele Alli

Dele Alli ve Arthur Masuaku'nun kiralık sözleşmeleri devre arasında sonlandırılabilir. Everton ve West Ham United ile anlaşma sağlanması halinde 2 oyuncu da siyah beyazlılara veda edecek.

Arthur Masuaku



Francisco Montero'nun ise kiralanması planlıyor. Süper Lig'den 3 kulüp İspanyol oyuncuyu istiyor. 23 yaşındaki stoper teklifleri değerlendirme kararı verirse takımdan ayrılacak diğer isim olacak.

Francisco Montero

