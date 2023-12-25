Beşiktaş'ta yeni teknik direktör için İtalyan aday!

Yayınlanma: 25.12.2023 - 13:17

Güncelleme: 25.12.2023 - 13:17

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolları ayırmasının ardından yeni hoca arayışlarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim Filippo Inzaghi oldu.

Listesine birçok yabancı teknik direktör alan Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer başta olmak üzere birçok adayla görüşmelere başladı. Beşiktaş'ta yerli aday konumundaki tek isim ise Sergen Yalçın.

Filippo Inzaghi

Öte yandan Beşiktaş'ın bir İtalyan teknik direktörü daha gündemine aldığı öne sürüldü. Fabio Cannavaro'yu listesinde tutan Beşiktaş, beIN SPORTS'un haberine göre Filippo Inzaghi'yi de adayları arasına ekledi.

10 MAÇTA 2 GALİBİYET

An itibarıyla Salernitana'yı çalıştıran Filippo Inzaghi'nin İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Filippo Inzaghi'nin çalıştırdığı Salernitana, 17. haftası geride kalan Serie A'nın son sırasında yer alıyor. Salernitana ile 10 maça çıkan Filippo Inzaghi 2 galibiyet, 5 yenilgi ve 3 beraberlik alarak maç başına 0.9 puan ortalaması yakaladı.