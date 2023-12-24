Beşiktaş'ta teknik direktör adayları belli olmaya başladı: 4 isim öne çıktı!

Yayınlanma: 24.12.2023 - 10:45

Güncelleme: 24.12.2023 - 10:45

Beşiktaş, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına hız verdi.

Siyah-beyazlıların gündeminde öne çıkan dört isim var. İlki son olarak Manchester United’ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer… Beşiktaş’ın, Norveçli teknik direktöre 1.5 yıllık resmi teklifte bulunduğu öğrenildi.

1 YERLİ İSİM

Siyah-Beyazlı kulübün temasta olduğu diğer isim Alman çalıştırıcı Andre Breitenreiter. Ön plana çıkan teknik direktör adaylarından diğeri Bruno Genesio. Kısa süre önce Fransız çalıştırıcıyla bir görüşme yapan Beşiktaş yönetimi, 1.5 yıllık teklifte bulundu. Genesio’nun ise 3 senelik kontrat talep ettiği öğrenildi.

Yerli olarak sadece 1 isim ön plana çıkıyor. Sergen Yalçın, diğer 3 yabancı hocayla en güçlü aday konumunda.

HASAN ARAT: 'ÇALIŞIYORUZ'

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, teknik direktör arayışlarına ilişkin, “Çalışmalarımız devam ediyor, yakın zamanda bunun bilgisini vereceğiz. Beşiktaş olarak zorlukların üzerinden gelebilecek bir camiayız. Zor hedefler liderlerin işidir. Ben de camiam adına bu zor hedeflerin üstesinden gelmeye çalışacağım” dedi.