Hatayspor maçı kamp kadrosu açıklandı... Beşiktaş'ta 5 eksik!

Yayınlanma: 24.12.2023 - 13:40

Güncelleme: 24.12.2023 - 13:40

Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Necip Uysal, Umut Meraş ve Alex-Oxlade Chamberlain kadroda yer almadı.

5 İSİM KADRO DIŞI

Siyah-beyazlılarda geçen hafta kadroya alınan Tayyip Talha Sanuç ise bu kez kadroya dahil edilmedi. Bu isimlerin yanı sıra Gökhan İnler de kamp kadrosuna yazılmadı.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Jean Onana, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal da kadro dışı kalmaları nedeniyle kafilede yer almadı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde: