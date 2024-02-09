Resmi açıklama geldi: Beşiktaş Al-Musrati'yi duyurdu!
Süper Lig ekibi Beşiktaş, transferin son gününde Braga'dan Al-Musrati için oyuncu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transferin son gününde flaş bir hamle yaptı.
Beşiktaş, Braga forması giyen Al Musrati ve kulübüyle anlaşmaya vardı.
KAP'A BİLDİRİLDİ
Beşiktaş, KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati'nin 2023-2024 sezonu için kiralama, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için ise kalıcı transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü SC Braga ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ
Braga, Al-Musrati'nin Beşiktaş'a transferinin rakamlarını da açıkladı.
Kiralama Bedeli
1 milyon Euro
Zorunlu Satın Alma Opsiyonu
11 milyon Euro
Bonus Maddeleri
2.5 milyon Euro
Güç ?— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 9, 2024
Savaşçı bir yapı ??
Mücadele ??
Beşiktaş'a hoş geldin Al-Musrati! ?? pic.twitter.com/9nDqMpZj0x
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