Resmi açıklama geldi: Beşiktaş Al-Musrati'yi duyurdu!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, transferin son gününde Braga'dan Al-Musrati için oyuncu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 20:34
Resmi açıklama geldi: Beşiktaş Al-Musrati'yi duyurdu!
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Kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transferin son gününde flaş bir hamle yaptı.

Beşiktaş, Braga forması giyen Al Musrati ve kulübüyle anlaşmaya vardı. 

KAP'A BİLDİRİLDİ

Beşiktaş, KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati'nin 2023-2024 sezonu için kiralama, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için ise kalıcı transferi  konusunda, Futbolcu ve Kulübü SC Braga ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ

Braga, Al-Musrati'nin Beşiktaş'a transferinin rakamlarını da açıkladı.

Kiralama Bedeli

1 milyon Euro

Zorunlu Satın Alma Opsiyonu

11 milyon Euro

Bonus Maddeleri

2.5 milyon Euro


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