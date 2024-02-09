Ernest Muci'nin maliyeti açıklandı: Beşiktaş'tan rekor transfer!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Ernest Muci'nin transferi konusunda KAP'a açıklama yaptı. Muci, Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 19:52
Ernest Muci'nin maliyeti açıklandı: Beşiktaş'tan rekor transfer!
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Beşiktaş, transferin son gününde kadrosunu güçlendirdi.

Siyah beyazlılar, Ernest Muci'nin transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Legia Varşova ile ile anlaşıldığını duyurdu.

'10 MİLYON EURO'

Yapılan açıklamada,"Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Legia Varşova kulübüne toplam transfer bedeli olarak 10.000.000 Avro ödenecektir.  Oyuncu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca sonraki satıştan elde edilecek net kârın %10'luk kısmı önceki kulübüne transfer ücreti olarak ödenecektir."  denildi.

Ernest Muci, bu transferle birlikte Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi oldu.


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