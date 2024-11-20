Beşiktaş’taki kötü gidişle 2025’teki genel kurula yönelik hareketlilik başladı

Yayınlanma: 20.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.11.2024 - 04:00

Beşiktaş’ta futbol takımının zirvenin 10 puan gerisine düşmesinin ardından eleştiriler başkan Hasan Arat ve yönetimine yönelirken, 2025 haziran ayında yapılacak seçim öncesi kulisler hareketlendi. Eski başkan Fikret Orman’a yakın çevresinden “Yeniden aday ol” yönünde çağrılar var. Orman, her fırsatta Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetimi ağır dille eleştiriyor. Ancak Orman’ın 2025’teki seçimde başkan adayı olmayı şu an için kesinlikle düşünmediği, camianın bir bölümüne kırgınlığının sürdüğü öğrenildi. Hasan Arat henüz ne yönde adım atacağına dair bir karar vermedi. Arat yönetiminde ikinci başkanlık görevini üstlenen Hüseyin Yücel’in başkanlık hayali olduğu biliniyor. Olaylı mali genel kurulda iddialı açıklamalar yapan Ahmet Nur Çebi de yeniden başkanlığı şimdilik gündeminde tutmuyor. Son seçimde Arat’a kaybeden Serdal Adalı da kulislerde adı sıkça başkanlık için anılan isimlerin başında geliyor.

‘BEŞİKTAŞ EMREDER GELİRİM’

Serdal Adalı, yeniden aday olması yönündeki baskılar üzerine “Camiamızdan ve büyük taraftarımızdan ricam; bizden duymadıkça spekülasyonlara itibar etmemeleri; camiamızın her bir ferdinin enerjisini Beşiktaş’ın başarısı için harcamalarıdır” dedi. Adalı, “Bizler Beşiktaşlıyız. Mevcut yönetimin eleştirilmesi, güç kaybetmesi için Beşiktaş’ın kötü sonuçlar almasını beklemek, 2-3 maç puan kaybından sonra çıkıp kendimize adaylık zemini aramak bizim ne karakterimizle, ne de Beşiktaşlılığımızla bağdaşmaz” diye konuştu. Serdal Adalı, “Ben Beşiktaş ne zaman ne görev verdiyse gelip elimden geleni yapmaya çalıştım, hayatım boyunca hep Beşiktaş’la yaşadım. Beşiktaş benim Beşiktaş’ım, Serdal Adalı da Beşiktaş’ın Serdal Adalı’sıdır. Beşiktaş’a ne zaman bir katkım, faydam, hizmetim olacaksa Beşiktaş emreder ben gelirim” dedi.