Beşiktaş'tan Ahmet Nur Çebi açıklaması

Yayınlanma: 02.09.2023 - 16:38

Güncelleme: 02.09.2023 - 16:38

Beşiktaş Kulübü, Ahmet Nur Çebi'nin Monaco kentinde gerçekleştirilen UEFA Konferans Ligi grup aşaması kura çekimine katılmadığını duyurdu.

Kura çekimi sonrası sosyal medyaya Ahmet Nur Çebi'nin uyuduğu iddia edilen bir görüntü düşmüştü.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu şekilde:

"Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Fransa'nın Monaco kentinde gerçekleştirilen UEFA Konferans Ligi grup aşaması kura çekimine katıldığı iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan görüntüler asılsızdır. Kulübümüzü temsilen kura çekimine Asbaşkanımız Emre Kocadağ katılmıştır.

Taraftarlarımızdan sosyal medyada Kulübümüz ve Başkanımızla ilgili gerçeği yansıtmayan, kasıtlı olarak uzun süreden beri yürütülen bu tür karalama ve art niyetli paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ederiz."