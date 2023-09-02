Beşiktaş'ta stoper transferinde yeni aday: Isak Hien

Yayınlanma: 02.09.2023 - 12:02

Güncelleme: 02.09.2023 - 12:08

Stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta rota Isak Hien'e döndü.

TEKLİF BELLİ OLDU

Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş, Hellas Verona forması giyen 24 yaşındaki İsveçli stoper Isak Hien için teklifini yaptı.

Beşiktaş'ın, Isak Hien için Verona'ya 6 milyon Euro+sonraki satıştan %50 pay teklif ettiği söylendi.

33 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Hellas Verona formasıyla 33 resmi maça çıkan Isak Hien bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.