Beşiktaş'ta stoper transferinde yeni aday: Isak Hien
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın, Hellas Verona forması giyen Isak Hien'e teklif yaptığı iddia edildi.
Stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta rota Isak Hien'e döndü.
TEKLİF BELLİ OLDU
Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş, Hellas Verona forması giyen 24 yaşındaki İsveçli stoper Isak Hien için teklifini yaptı.
Beşiktaş'ın, Isak Hien için Verona'ya 6 milyon Euro+sonraki satıştan %50 pay teklif ettiği söylendi.
33 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Hellas Verona formasıyla 33 resmi maça çıkan Isak Hien bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.
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