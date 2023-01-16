Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic hamlesi

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 14:53

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 14:53

Orta sahaya transfer yapmak için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Konyaspor ile pazartesi sabahın erken saatlerinde masaya oturdu.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic için Arabamcom Konyaspor ile görüşmere başladı. Siyah beyazlılar, ilk görüşmede Boşnak orta saha için 2.5 milyon Euro'luk bir teklif sundu.

Haberde, Konyaspor'un siyah-beyazlı kulübün teklifini reddettiği belritildi. İngiltere Championship ekibi Burnley'nin ise Boşnak oyuncu için 4 milyon euro önerdiği kaydedildi.

Amir Hadziahmetovic (ortada)

ŞENOL GÜNEŞ İSTİYOR

6 ve 8 numaraya mutlaka bir takviye isteyen Şenol Güneş'in, Amir Hadziahmetovic'in ismini listenin ilk sırasına yazdığı ve bu transfer için çok istekli olduğu kaydedildi.

2016 yazında Zeljeznicar'dan 500 bin Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 karşılığında Konyaspor'a transfer olan 25 yaşındaki Hadziahmetovic, bu sezon 28 resmi maçta forma giyip 6 gol attı ve 4 asist yaptı.