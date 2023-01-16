Fenerbahçe maçı örnek gösterildi: Beşiktaş'tan uzatma tepkisi
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ, bir açıklama yayımlayarak karşılaşmaların uzatma sürelerine tepki gösterdi.
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Spor Toto Süper Lig'de maçların uzatma sürelerinden rahatsız olduklarını bildirdi.
Asbaşkan Kocadağ, yaptığı yazılı açıklamada, Beşiktaş maçlarındaki oynanmayan süreler konusunda hakemlerden hassasiyet beklediklerini belirterek, "Konyaspor maçının çıkışında da söyledim, maçın ilk yarısında 3, ikinci devrede 4 dakika olmak üzere toplam 7 dakikalık uzatmaya bir anlam veremedik. Bunu tayin edenlerin kronometrelerinde bir sorun mu var? Beşiktaş maçlarında oynanmayan süreler konusunda hakemler ve VAR sorumlularını daha titiz bir çalışmaya davet ediyoruz. Bakalım biz galipken kaç dakika verecekler? Bunun da takipçisi olacağız" değerlendirmesinde bulundu.
Emre Kocadağ
FENERBAHÇE MAÇI ÖRNEĞİ
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında 10 dakika uzatma verilmesini yadırgadıklarını anlatan Kocadağ, "Ne VAR'a gidildi ne de bu süreyi gerektirecek maç içinde herhangi bir sorun yaşanmadı. Hayret ediyoruz" ifadesini kullandı.
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