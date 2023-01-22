Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic için yeni teklif

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 12:09

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 12:09

Vincent Aboubakar'ı renklerine bağlayan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in çok istediği Amir Hadziahmetovic konusunda Konyaspor'la pazarlıklara devam ediyor.

Amir Hadziahmetovic

EMRECAN UZUNHAN'I İSTİYORLAR

Milliyet'in haberine göre siyah-beyazlı yönetim, 25 yaşındaki Boşnak orta sahaya karşılık son olarak 3 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra bir oyuncuyu kiralık olarak teklif etti. İlk aşamada 5 milyon Euro bonservis bedeli talep eden ancak daha sonra bir miktar indirim yapan Konyaspor'un Beşiktaş'tan Emrecan Uzunhan'ı istediği öğrenildi. Siyah-beyazlıların genç stoperi kiralık olarak vermeye sıcak baktığı kaydedildi.

Emrecan Uzunhan

BURNLEY DE DEVREDE

Konyaspor, Amir Hadziahmetovic için İngiltere Championship ekibi Burnley ile de pazarlıklarını sürdürüyor. İngiliz kulübü 4 milyon Euro bonservisin yanı sıra Premier Lig'e çıkması halinde bonus vermeyi kabul etmişti. Boşnak oyuncunun yapacağı tercihin transferde belirleyici olacağı ifade edildi.