Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic için yeni teklif
Süper Lig ekibi Beşiktaş, Konyaspor'un Boşnak futbolcusu Amir Hadziahmetovic için yaptığı teklifi yeniledi.
Vincent Aboubakar'ı renklerine bağlayan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in çok istediği Amir Hadziahmetovic konusunda Konyaspor'la pazarlıklara devam ediyor.
Amir Hadziahmetovic
EMRECAN UZUNHAN'I İSTİYORLAR
Milliyet'in haberine göre siyah-beyazlı yönetim, 25 yaşındaki Boşnak orta sahaya karşılık son olarak 3 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra bir oyuncuyu kiralık olarak teklif etti. İlk aşamada 5 milyon Euro bonservis bedeli talep eden ancak daha sonra bir miktar indirim yapan Konyaspor'un Beşiktaş'tan Emrecan Uzunhan'ı istediği öğrenildi. Siyah-beyazlıların genç stoperi kiralık olarak vermeye sıcak baktığı kaydedildi.
Emrecan Uzunhan
BURNLEY DE DEVREDE
Konyaspor, Amir Hadziahmetovic için İngiltere Championship ekibi Burnley ile de pazarlıklarını sürdürüyor. İngiliz kulübü 4 milyon Euro bonservisin yanı sıra Premier Lig'e çıkması halinde bonus vermeyi kabul etmişti. Boşnak oyuncunun yapacağı tercihin transferde belirleyici olacağı ifade edildi.
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