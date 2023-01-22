Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'tan Beşiktaş itirafı
Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan ayrılarak İngiltere Premier Lig ekibi Manchetser United'a transfer olan Wout Weghorst, siyah-beyazlı ekip hakkında İngiliz medyasına konuştu. Hollandalı golcü yaptığı açıklamada Beşiktaş'taki antrenmanlardan şikayet etti.
Manchester United'ın yeni transferi Wout Weghorst, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.
Manchester United'a transfer sürecini anlatan Hollandalı golcü, "Beşiktaş'ta antrenmanlardan memnun değildim ve bu nedenle menajerime mesaj atıyordum. Dürüst olmak gerekirse bu durumdan şikayetçiydim" dedi.
Wout Weghorst
"ASLA UNUTMAYACAĞIM BİR GÖRÜŞME"
Daha sonra menajerinin kendisini aradığını söyleyen Weghorst, "Menajerim aradı ve Erik ten Hag'ın beni istediğini söyledi. Asla unutmayacağım bir telefon görüşmesi oldu" diye konuştu.
Beşiktaş'ta 18 maça çıkan Weghorst, 9 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu.
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